Brasile: Cnbb diffonde sussidio di formazione in vista delle elezioni presidenziali e promuoverà un dibattito tra i candidati il 13 settembre

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la seconda parte della riunione del Consiglio permanente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb), in corso in questi giorni, con una riflessione sulle elezioni del 2022. Grande è l’attesa, in tutto il Paese, per la campagna elettorale, che si annuncia quanto mai incerta, dopo la conferma della candidatura dell’ex presidente Inacio Lula contro l’attuale capo dello Stato, Jair Bolsonaro.

Il vescovo di Tocantinópolis e presidente della Commissione episcopale pastorale per i laici della Cnbb, dom Giovane Pereira de Melo, ha presentato la proposta per il progetto “Incantare la politica”. È prevista, tra l’altro, la diffusione di un sussidio dedicato alla formazione politica in vista delle elezioni, ma con un punto di vista di lunga gittata. L’asse centrale del materiale si ispira ai documenti dell’insegnamento di papa Francesco, come le encicliche Evangelii Gaudium, Laudato Si’ e Fratelli tutti. Secondo il vescovo, si tratta di una pubblicazione che “cerca di applicare gli insegnamenti di papa Francesco alla nostra realtà e alla prospettiva cristiana del mondo politico”.

Il testo si avvale, tra l’altro, di contributi elaborati dal Centro nazionale per la Fede e la Politica Dom Helder Câmara (Cefep), dal Consiglio nazionale dei laici (Cnlb), dalla Commissione brasiliana per la giustizia e la pace (Cbjp) e dal Centro di studi sociopolitici (Nesp) dalla Pontificia Università Cattolica del Minas, oltre che del presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Nell’incontro di ieri, i vescovi hanno confermato che la Cnbb promuoverà il 13 settembre un dibattito pubblico tra i candidati alla presidenza, che si terrà ad Aparecida e sarà coordinato e trasmesso da Tv Aparecida.