Ucraina: mons. Russo (Cei), “una delegazione della Cei andrà presto nelle zone di confine”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Una delegazione della Cei andrà presto nelle zone di confine, dove si trovano tante persone in fuga dall’Ucraina”. Ad annunciarlo ai giornalisti è stato mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, durante la conferenza stampa di chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani, svoltosi in questi giorni a Roma. “Sarà un gesto concreto di prossimità”, ha spiegato il segretario generale della Cei: “di solidarietà, di sostegno, di impegno per la pace e che ci permette di avere il polso della situazione affinché la solidarietà verso i nostri fratelli sia sempre più efficace”. Interpellato su maggiori dettagli riguardo alla delegazione dei vescovi, Russo ha risposto: “Il cardinale presidente vedrà come organizzare la cosa”.