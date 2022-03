Fine vita: mons. Russo (Cei), “evitare ideologismi che non fanno bene a nessuno”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La Corte Costituzionale ha colto alcuni aspetti importanti: si spera che il percorso che la legge sta facendo venga portato avanti tramite un confronto che si svolga in maniera franca e serena, per evitare ideologismi che non fanno bene a nessuno”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti, a margine della conferenza stampa di chiusura del Consiglio permanente dei vescovi italiani, svoltosi in questi giorni a Roma. “Non ce lo possiamo permettere, è in gioco la vita delle persone”, ha aggiunto il segretario generale della Cei.