Diocesi: Lecce, domani atto di consacrazione alla Madonna di Russia e Ucraina in comunione con il Papa

Sara una giornata speciale quella che vivrà domani la Chiesa di Lecce. Rispondendo all’appello alla comunione di preghiera per la pace che Papa Francesco ha rivolto inviando una lettera a tutti i vescovi del mondo, anche l’arcivescovo Michele Seccia ha previsto una serie di iniziative in diversi momenti della giornata in cui si celebra la solennità dell’Annunciazione. Domani mattina, riferisce l’arcidiocesi, al centro di spiritualità “Le Sorgenti”, sacerdoti, religiosi e diaconi, si raccoglieranno in preghiera per la pace in un momento di adorazione comunitaria. La seconda iniziativa riguarda le parrocchie in ciascuna delle quali, domani pomeriggio, si apriranno le “24 Ore per il Signore”. L’Ufficio liturgico diocesano ha preparato un sussidio-guida per la preghiera di adorazione e di invocazione per la pace. Infine, alle 18 mons. Seccia presiederà la messa della solennità dell’Annunciazione in cattedrale e, al termine, all’altare dell’Immacolata, pronuncerà, l’Atto di consacrazione e di affidamento della Russia e dell’Ucraina alla Madonna. Nelle stesse ore tutti i parroci faranno altrettanto con le rispettive comunità parrocchiali.