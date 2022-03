Tv2000: domani in onda il documentario “Mondo giusto”

Andrà in onda domani, in seconda serata su Tv2000, in occasione della Giornata dei missionari Martiri e della settimana dedicata alla preghiera in loro ricordo, “Un mondo giusto”, il documentario prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Diretto da Manuele Mandolesi e da un’idea di AMG, il documentario – si ricorda in una nota – celebra i 50 anni di fondazione dell’Associazione di volontariato di Lecco “Mondo Giusto” e fa memoria dell’attentato nella Repubblica Democratica del Congo (allora denominata Zaire) avvenuto il 6 agosto 1995, in cui persero la vita quattro volontari italiani e i due figli piccoli di uno di loro.

Attraverso la testimonianza di volontari di AMG si ripercorre la storia dell’Associazione e il dolore dell’attentato – avvenuto nello stesso Parco dei gorilla dove sono stati uccisi a febbraio 2021 l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, l’agente di scorta, Vittorio Iacovacci, e loro autista – per guardare, anche concretamente con i contributi dall’Africa, alla bellezza del fare il bene.