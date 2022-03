Diocesi: Ravenna-Cervia, domani consacrazione Russia e Ucraina a Maria davanti all’immagine della Madonna Greca

Rispondendo all’invito di Papa Francesco, il 25 marzo l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni consacrerà Russia e Ucraina al cuore immacolato di Maria. Un gesto annunciato da Papa Francesco nei giorni scorsi che il Pontefice farà domani 25 marzo, festa dell’Annunciazione nella Basilica di San Pietro. A Ravenna, informa la diocesi, l’atto di consacrazione, guidato dall’arcivescovo sarà il 25 marzo alle 19 a Santa Maria in Porto. Davanti all’immagine della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, saranno invitati a pregare per la pace tutti i fedeli delle varie comunità cristiane di Ravenna, anche ortodossi e greco-cattolici. Sempre il 25 marzo l’arcivescovo celebrerà la Messa per la vita nel giorno dell’Annunciazione. Alla sera alle 21 resta in programma nella cappella del Seminario l’Adorazione a Gesù Concepito alla quale parteciperà anche l’arcivescovo.