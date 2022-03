Diocesi: Carpi, Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria nei santuari diocesani

La Chiesa di Carpi raccoglie l’invito del Papa e propone nella giornata di venerdì 25 marzo tre momenti di preghiera valorizzando in particolare i due santuari diocesani della Madonna dei Ponticelli di San Marino e della Madonna dell’Aiuto di Santa Croce e il Duomo di Mirandola intitolato a Santa Maria Maggiore. A tutti questi appuntamenti è stata invitata, tramite l’assistente don Alessandro Sapunko, la comunità ucraina presente in città. Questo il programma: venerdì 25 marzo, presso il santuario della Madonna dell’Aiuto di Santa Croce di Carpi, alle 18.30, avrà luogo la Preghiera e atto di affidamento presieduto da don Carlo Bellini, vicario episcopale per la pastorale e l’evangelizzazione, testimonianza di Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas diocesana. Nel santuario della Madonna dei Ponticelli di San Marino di Carpi, alle 20 la Messa e Via Crucis, intervento di Suor Maria Bottura, direttrice della Caritas diocesana e atto di affidamento presieduto dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi. Nel duomo di Mirandola alle 21 promossa dalla parrocchia di Mirandola e dal Consiglio Missionario Diocesano la Via Crucis in memoria dei missionari martiri e preghiera per invocare la pace in Ucraina e in ogni parte del mondo.