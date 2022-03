Diocesi: Ragusa, Atto di consacrazione in tutte le parrocchie e celebrazione del vescovo a Santa Maria delle Scale

Anche la Chiesa di Ragusa si unirà al Papa nell’Atto di consacrazione dell’Umanità – e in particolare della Russia e dell’Ucraina – al Cuore Immacolato di Maria. Mons. Giuseppe La Placa ha inviato a tutti i sacerdoti una lettera per esortarli ad elevare l’atto di consacrazione dopo la celebrazione eucaristica pomeridiana. “Anche noi – scrive il vescovo di Ragusa – ci uniremo al Papa, recitando la preghiera di consacrazione al termine della celebrazione eucaristica pomeridiana, così che il nostro santo Popolo di Dio faccia salire in modo unanime e accorato la supplica alla sua Madre”. Il vescovo presiederà un momento di preghiera nella chiesa di Santa Maria delle Scale insieme ad una delegazione degli Scout di Ragusa in rappresentanza di tutta la comunità diocesana. Nella lettera indirizzata ai sacerdoti, il vescovo cita anche Giorgio La Pira, sull’efficacia storica della preghiera, e non esita ad affidare “alla materna intercessione di Maria le due nazioni in guerra, affinché le lacrime e il dolore della guerra lascino presto il posto alla gioia e alla concordia della pace”.