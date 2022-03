Anno europeo della gioventù: evento a Roma con ministra Dadone e commissaria Ue Gabriel

È in corso oggi, a Roma, l’evento nazionale di lancio dell’Anno europeo della gioventù. Nel programma, che ha preso il via questa mattina e si conclude nel pomeriggio, sono presenti la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, insieme alla Commissaria europea con delega alla gioventù Marija Gabriel, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e numerose personalità. Mariya Gabriel ha dichiarato: “sono lieta di essere presente oggi al lancio del capitolo italiano di questo importante anno, creato per e dai nostri giovani. Vogliamo ascoltare, coinvolgere e sostenere i giovani, quest’anno e in futuro. Coinvolgiamo quanti più giovani possibile, in Italia e in tutta l’Ue”. La commissaria Gabriel visiterà inoltre una mostra in occasione dell’anniversario della firma dei Trattati di Roma al Museo dell’Ara Pacis.