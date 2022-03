Parlamento europeo: azione urgente “per garantire la sicurezza alimentare” in Ucraina e nell’Ue. Conferma per il roaming gratis

In una risoluzione adottata oggi in plenaria a Bruxelles, gli eurodeputati chiedono un’azione Ue urgente “per garantire la sicurezza alimentare dentro e fuori i confini dell’Unione, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina”. Nel testo si sollecita “un aiuto immediato sotto forma di forniture alimentari per l’Ucraina e il rilancio della strategia di produzione alimentare Ue”. Il testo non legislativo è stato approvato con 413 voti favorevoli, 120 contrari e 49 astensioni. “In considerazione del grave impatto che l’attacco russo all’Ucraina – puntualizza una nota diffusa a Bruxelles – dovrebbe avere sulla sicurezza alimentare, il Parlamento chiede un aiuto alimentare umanitario per il popolo ucraino a lungo termine, sia dall’Ue sia dalla comunità internazionale”. L’Unione “dovrebbe aprire dei corridoi alimentari da e verso l’Ucraina, da utilizzare come alternativa ai porti chiusi del Mar Nero. Inoltre, bisognerebbe dotare gli agricoltori ucraini di carburante semi e fertilizzanti.”

Sempre oggi in plenaria è stato adottato dal Parlamento il regolamento con lo schema “Roam Like At Home”. La normativa prevede che gli utenti di telefonia mobile che viaggiano all’interno dell’Unione possano continuare a utilizzare i loro telefoni cellulari senza costi aggiuntivi, oltre a quelli che già pagano a livello nazionale. Il testo legislativo è stato adottato con 581 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni. “I viaggiatori e le persone con disabilità avranno accesso gratuito ai servizi di emergenza – sia per le chiamate sia per i messaggi di testo, compresa la trasmissione di informazioni sulla posizione del chiamante”.