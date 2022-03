Diocesi: Bologna, domani Atto di Consacrazione a Monte Sole con il card. Zuppi     

L’arcivescovo card. Matteo Zuppi e la Chiesa di Bologna invitano la diocesi a unirsi venerdì 25 marzo alla preghiera di Papa Francesco per la pace e la Consacrazione dell’umanità, in modo particolare della Russia e dell’Ucraina, al Cuore Immacolato di Maria, e che sarà trasmessa in mondovisione. Nella mattinata, fa sapere l’arcidiocesi, l’arcivescovo salirà a Monte Sole, tra i resti della chiesa di Casaglia, leggerà l’Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e suonerà la campana della pace donata nel 1991 dalla Russia alla Chiesa di Bologna in segno e augurio di pace. La campana, forgiata in collaborazione con la Chiesa ortodossa russa, è realizzata con 150 chilogrammi di titanio, metallo utilizzato per la costruzione di missili e cannoni. Alle ore 17.30 mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la Sinodalità, presiederà la Messa in Cattedrale e leggerà l’Atto di Consacrazione a Maria. Tutte le celebrazioni di domani, comprese le Stazioni quaresimali, nelle Zone, nelle parrocchie, nelle comunità, in Cattedrale, alla Madonna di San Luca e in ogni Santuario mariano, avranno questa particolare intenzione di preghiera e verrà letto l’Atto di Consacrazione. “Accogliamo – afferma il Card. Zuppi – l’invito di Papa Francesco alla preghiera per la pace e ad affidarci al Cuore Immacolato di Maria. Tutta l’Arcidiocesi si unisce in preghiera ed è invitata a seguire l’Atto di Consacrazione che Papa Francesco farà in S. Pietro. Domani mi recherò in preghiera a Monte Sole dove sarà suonata la campana della pace donata alla Diocesi a ricordo della tanta sofferenza che la guerra aveva portato in Europa e anche in Russia. Preghiamo la Madonna perché possa ispirare e far risuonare in tutti i cuori la pace e fermare la guerra”.