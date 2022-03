Atto di consacrazione Russia e Ucraina: presidenza vescovi colombiani parteciperà in Vaticano, messa nel santuario nazionale di Chiquinquirá

La presidenza della Conferenza episcopale della Colombia (Cec), presieduta da mons. Luis José Rueda Aparicio, che in questi giorni si trova a Roma, si unirà direttamente in Vaticano all’atto di consacrazione e affidamento di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, che papa Francesco presiederà venerdì 25 marzo a San Pietro.

Sempre venerdì, mons. Luis Felipe Sánchez Aponte, vescovo di Chiquinquirá, celebrerà un’Eucaristia alle 12 (ora locale), nel santuario nazionale della Colombia. In una nota, la Conferenza episcopale colombiana esorta tutti i cattolici, affinché in questo giorno in ogni angolo del Paese, si uniscano all’appello rivolto da papa Francesco”. La presidenza della Cec sarà ricevuta oggi in udienza da Papa Francesco. In questi giorni i vescovi stanno condividendo con i diversi dicasteri vaticani il lavoro svolto dalla Chiesa colombiana negli ultimi mesi, e le loro preoccupazioni su questioni come le vocazioni sacerdotali, la realtà del Paese e le speranze di fronte al cammino sinodale.