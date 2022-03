Consacrazione Ucraina e Russia a Maria: vescovi del Venezuela si uniscono a preghiere e chiedono la fine del conflitto

Di fronte alla sofferenza del mondo e, in particolare, al conflitto armato tra Russia e Ucraina, la presidenza della Conferenza episcopale del Venezuela si unisce all’appello di Papa Francesco per l’Atto di consacrazione di Ucraina e Russia al cuore immacolato di Maria, per invocare pace e perdono. La Chiesa in Venezuela accompagna la sofferenza di tante persone in questa situazione, “che viola il diritto fondamentale a vita, libertà e pacifica convivenza. Siamo solidali con il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza: con gli sfollati, coloro che fuggono, i feriti, i molti caduti, le famiglie dei defunti”. I vescovi chiedono preghiere per la fine del conflitto e ammirano il lavoro di “missionari, personale sanitario, paramedici, vigili del fuoco, volontari, organizzazioni e associazioni che danno segni di speranza”. “In questa solidarietà – dicono – vediamo riflesso il volto di Gesù, buon samaritano, compassionevole e misericordioso”.