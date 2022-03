L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano mons. Francesco Nolè, domani – in unione di preghiera con Papa Francesco – alle ore 17 celebrerà nella Cattedrale di Cosenza la consacrazione della Russia, dell’Ucraina e del mondo intero al Cuore Immacolato di Maria. Ne dà notizia l’ufficio comunicazioni sociali della diocesi bruzia. “A tutti i parroci è chiesto di unirsi nelle modalità che riterranno opportune per un momento di intensa preghiera in unione con la Chiesa, il Santo Padre e i Vescovi del mondo”.