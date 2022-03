Diocesi: Siena, domani il card. Lojudice guiderà in duomo la consacrazione di Russia e Ucraina a Maria

Domani, venerdì 25 marzo, nel giorno della Solennità dell’Annunciazione, anche l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino si unirà a Papa Francesco e a tutta la Chiesa universale per l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina. La preghiera sarà guidata dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, e avverrà alle 16.30, nella Cappella della Madonna del Voto della Cattedrale Santa Maria Assunta di Siena, subito prima delle celebrazioni dell’antico Capodanno senese.

Anche tutte le parrocchie, le comunità religiose e le associazioni ecclesiali dell’arcidiocesi sono state invitate a vivere, nei luoghi e nei modi più opportuni, lo stesso affidamento. “Come arcidiocesi abbiamo accolto – dichiara il card. Lojudice – l’invito del Santo Padre a unirci tutti in preghiera, affidandoci alla Madonna, perché possa finire al più presto questo conflitto terribile. Più passano i giorni, più cresce il numero delle vittime, dei feriti, degli sfollati, e più la conclusione della guerra ci appare lontana. Vogliamo quindi chiedere alla nostra Madre Celeste la sua intercessione, perché torni infine la pace e possa quindi finalmente cessare la sofferenza di tantissime persone”.

Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook dell’arcidiocesi, su Mia Radio e su Siena TV, Rete IVO, Canale 3 e Gazzetta di Siena.