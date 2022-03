Diocesi: Termoli-Larino, mons. De Luca con Papa Francesco per i popoli di Ucraina e Russia, “chiamati ad intensificare la preghiera per la pace”

(foto diocesi di Termoli-Larino)

La diocesi di Termoli-Larino ha organizzato per domani un momento di preghiera in concomitanza con quello di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro per la consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Alle ore 17 nel santuario della Madonna della Vittoria a Termoli, mons. Gianfranco De Luca presiederà la preghiera, assieme ai rappresentanti dei movimenti e delle associazioni. Inoltre in tutta la diocesi, ogni sacerdote ha organizzato un momento di preghiera nelle diverse parrocchie. “Carissimi fratelli e sorelle, ancora una volta ci raggiunge la barbarie della storia ed è ridiventata realtà quella ‘Inutile strage’ che è la guerra. É ormai trascorso un mese dall’inizio della guerra in Ucraina e mentre non si vedono ancora spiragli concreti di pace, facciamo quotidianamente i conti con le sofferenze terribili e crescenti di una popolazione martoriata. La generosità con cui anche le nostre comunità hanno reagito per aiutare il popolo ucraino, anzitutto con l’accoglienza dei profughi, è grande e ci attesta quel senso di fratellanza che ci definisce come persone umane”. Sono queste le parole di mons. De Luca divulgate nella diocesi di Termoli-Larino, “In quest’ora buia e tragica della storia oltre a farci vicini a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto, siamo chiamati ad intensificare la preghiera presso il Principe della pace. Chiediamo con insistenza, accompagnata da digiuno e carità, il dono della pace e vogliamo portare a Dio attraverso la Vergine Madre il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza”.