Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, in unione con il Papa

Venerdì 25 marzo Papa Francesco ha invitato i vescovi di tutto il mondo e i loro presbiteri a unirsi a lui nella preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. “Il vescovo Gianni Ambrosio, amministratore apostolico, e il vescovo eletto, mons. Mario Vaccari – si legge in una nota della diocesi – accolgono con gratitudine la decisione del Papa e invitano le parrocchie, le associazioni e i movimenti ecclesiali e tutti i fedeli a unirsi alle intenzioni del Santo Padre in occasione di questo atto mariano”. Mons. Ambrosio si unirà alla preghiera del Santo Padre al termine della Messa delle ore 18,30 nella Cattedrale di Massa in onore del Crocifisso. Successivamente è in programma un momento di preghiera per la pace con riflessioni e testimonianze, curato dalla Pastorale Giovanile e da Caritas diocesana.