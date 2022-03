Abusi: mons. Russo, “su commissione indipendente saranno i vescovi a decidere”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il lavoro che stiamo facendo ci porterà, per alcune decisioni importanti, all’Assemblea di maggio, dove sarà dato ampio spazio al confronto tra i vescovi”. Così mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del Consiglio permanente dei vescovi italiani, svoltosi in questi giorni a Roma. Interpellato sull’eventualità, per la Chiesa italiana, di rivolgersi ad una Commissione indipendente per stilare un rapporto sugli abusi, Russo ha ribadito quanto già espresso nel precedente Consiglio permanente di gennaio: “Saranno i vescovi a decidere se e come portare avanti tale ricerca, che ove venga fatta occorre che sia il più possibile attendibile, finalizzata all’attenzione e alla tutela delle vittime, perché questo non può più accadere”.