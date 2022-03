Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Lugano, venerdì mons. Lazzeri presiede la preghiera nella chiesa di San Carlo

Accogliendo l’invito di Papa Francesco ad unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, venerdì 25 marzo il vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri, presiederà un momento diocesano di preghiera per la pace. Lo farà al termine della recita dei Vespri, in programma alle 17.30 nella chiesa di San Carlo a Lugano, quando pronuncerà l’atto di consacrazione. “Mons. vescovo – si legge in una nota – chiede a tutta la comunità diocesana di unirsi alla preghiera universale per la pace, seguendo la celebrazione che il Papa presiederà nella basilica di San Pietro a Roma, alle 17, oppure partecipando alle diverse celebrazioni per l’apertura dell’iniziativa ‘24 ore per il Signore’ di quest’anno, già previste nel pomeriggio di venerdì nei sei vicariati della diocesi”.