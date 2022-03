Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: una “mappa” delle celebrazioni in tutta Europa

Sui siti delle conferenze episcopali in Europa si moltiplicano gli inviti alla preghiera per il 25 marzo, giorno in cui Papa Francesco consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Il medesimo atto verrà ripetuto in tante parrocchie in Europa. A partire da Mosca, dove l’arcivescovo Paolo Pezzi presiederà una messa alle 18 in cattedrale, a cui seguirà alle 19 il collegamento con Roma per seguire in diretta la celebrazione di Papa Francesco. A tutte le comunità e parrocchie della diocesi l’arcivescovo ha chiesto di unirsi a questo momento. Nella diocesi cattolica di Irkutsk la preghiera di consacrazione avverrà invece alle 11.30 e sarà presieduta dal vescovo Kirill Klimovich. Nella lontana Nur-Sultan, i cattolici sono invitati a ritrovarsi nelle comunità a pregare o a seguire la diretta da Roma perché “vincano la pace e il perdono”: saranno le 22.00 nella capitale del Kazakistan.

In Svezia il nunzio James Green guiderà la preghiera e la consacrazione dopo la messa solenne nella cattedrale di Stoccolma, mentre il card. Anders Arborelius lo farà al termine della messa nella chiesa di San Tommaso a Lund. A Oslo la consacrazione avverrà dopo la messa celebrata nella Cattedrale di Sant’Olav, alle 18.00. A Malta, sarà il vescovo ausiliare Joseph Galea Curmi a guidare la preghiera di consacrazione dalla parrocchia dell’Annunciazione, a Balzan. Inviti a una speciale celebrazione si ritrovano anche sui siti delle diocesi olandesi, così come in Lussemburgo, dove il card. Jean-Claude Hollerich presiederà una preghiera per la pace in Ucraina nella Chiesa del Sacro Cuore alle 19. In Estonia, il vescovo di Tallin Philippe Jourdan ha chiesto che ogni cattolico estone si prenda qualche minuto venerdì alle 18, e “ovunque si trovi a casa, in chiesa, al lavoro, per strada o altrove, legga la preghiera di devozione al Cuore immacolato della Vergine Maria” o con un’altra preghiera mariana “si unisca alla preghiera del Santo Padre e di tutti i cattolici”. Un simile invito risuona sui siti della Lituania e della Lettonia.