Consiglio d’Europa: 46 capi di Stato e di governo a Reykjavik. Pejcinovic Buric, “ridefinire la missione CdE nel nuovo contesto geopolitico”

(Photo SIR/Marco Calvarese)

“Vorrei elogiare la decisione del Comitato dei ministri di tenere un quarto Vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa. Si tratta di un chiaro segnale di grande impegno per i nostri valori fondamentali: diritti umani, democrazia e stato di diritto”. Lo dichiara Marija Pejčinović Burić, segretaria generale del Consiglio d’Europa, dopo l’annuncio della decisione del massimo organo del CdE. “Il Vertice sarà un’occasione unica per definire la missione dell’Organizzazione nel nuovo contesto geopolitico europeo. Inoltre, contribuirà ad aumentare la visibilità del Consiglio d’Europa nei nostri Stati membri al più alto livello politico”. Infine: “Ringrazio la Presidenza irlandese per l’eccellente lavoro degli ultimi sei mesi e sono lieta di cooperare con la Presidenza islandese per la preparazione di questo evento storico”.