Papa in Bahrein: Mattarella, “mondo ferito da guerre e divisioni, dialogo interreligioso possa contribuire a pacifica convivenza”

“Auspico che il dialogo interreligioso, promosso da Vostra Santità con altissima autorevolezza, possa contribuire alla pacifica convivenza dei popoli e al loro reciproco arricchimento, tanto più necessari in un mondo che permane ferito da guerre e divisioni”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel telegramma inviato a Papa Francesco in occasione del rientro dal viaggio apostolico in Bahrein.

Porgendo “il più cordiale e deferente saluto”, il Capo dello Stato esprime “a nome del popolo italiano e mio personale” il “bentornato, Santo Padre!”.