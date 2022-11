Formazione: Fondazione Enzo Badioli, borsa di studio per partecipazione al master Università Lumsa e Roma Tre

La Fondazione Enzo Badioli ha bandito una borsa di studio del valore di 5mila euro, per la partecipazione al master in Fintech e Open finance indetto dalla Master school dell’Università Lumsa e dall’Università degli studi Roma Tre, con il rilascio del titolo congiunto. Un’iniziativa promossa con l’obiettivo di sostenere iniziative di educazione e formazione dei giovani, con particolare riferimento alla qualificazione professionale in ambito bancario e finanziario, sostenendo un percorso formativo mirato alla costruzione di un’economia e di una finanza sostenibile attraverso la formazione di professionalità su tematiche di frontiera per le banche e l’ecosistema finanziario. Le materie interessate sono quelle del Fintech, Open finance, della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale in finanza. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre 2022 e la borsa è riservata ai giovani soci e ai figli dei soci della Bcc di Roma, che rispettino i requisiti del bando universitario disponibile sul sito della Lumsa Master School. La Fondazione Badioli sta attivando ulteriori collaborazioni con gli atenei nei territori in cui è insediata la Bcc di Roma, come la borsa di studio bandita a settembre per la partecipazione al master di I livello in Accounting & Corporate Finance del dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli studi di Padova.