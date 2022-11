Diocesi: Trento, venerdì il convegno “La Chiesa e gli abusi” promosso dal Servizio tutela minori

(foto diocesi Trento)

È in programma per venerdì 11 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 nel Polo culturale Vigilianum di Trento, il convegno dal titolo “La Chiesa e gli abusi: le azioni nella diocesi di Trento”, promosso dal Servizio tutela minori della diocesi. Introdurrà i lavori, moderati da don Stefano Zeni, il vescovo mons. Lauro Tisi, seguiranno gli interventi di Anna Deodato del Servizio nazionale tutela minori eausiliaria diocesana a Milano, sul tema “In ascolto delle persone ferite”, e della pedagogista Loredana Lazzeri che parlerà di “Prevenire per custodire: la forza delle alleanze”. Dopo il dibattito è previsto il contributo di Barbara Facinelli, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del Centro di ascolto del Servizio tutela minori della diocesi di Trento. L’obiettivo del convegno è quello di proseguire nel cammino di sensibilizzazione della comunità ecclesiale e civile su un tema cruciale come quello degli abusi, per promuovere collaborazioni e alleanze educative dentro e fuori la Chiesa. Questo si legge sul comunicato, dove si spiega che si tratta di un altro tassello del percorso avviato nell’aprile 2019, per favorire misure adeguate di prevenzione in relazione ad abusi sessuali e violenze su minori e adulti vulnerabili, affiancato al Centro di ascolto specifico che raccoglie segnalazioni di possibili casi di abusi verificatisi nell’ambito della Chiesa trentina e all’interno di associazioni e gruppi ecclesiali. Il convegno sarà l’occasione per informare sulle modalità di azione e le attività di tale Servizio, tra i primi sorti in ambito diocesano in Italia allo scopo di dare un contributo alla promozione di una cultura e di un’attenzione su questi temi, grazie anche alla consulenza costante di un Tavolo di esperti, composto da 13 membri con professionalità afferenti agli ambiti psico-socio-pedagogico, medico e legale.