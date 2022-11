Diocesi: Novara, mercoledì incontro dei presidi delle scuole statali e paritarie per capire “Cosa la Chiesa può fare per il bene dei ragazzi?”

“Cosa la Chiesa può fare per il bene dei ragazzi all’interno della scuola?”. Sarà questa la domanda al centro del primo incontro della Consulta dei presidi delle scuole paritarie e statali, organizzato per mercoledì 9 novembre dall’Ufficio Scuola della diocesi di Novara. L’appuntamento, il primo di questo tipo in diocesi, sarà ospitato dalle 10.30 presso l’Istituto superiore di Scienze religione di Novara. “Lo abbiamo pensato come uno spazio di lavoro – spiega Paolo Usellini, direttore dell’Ufficio Scuola diocesano –, una palestra di idee che ci permetta di trovare possibili strade concrete per una collaborazione tra istituzione scolastica e comunità ecclesiale” nella convinzione che “l’impegno educativo richiede un’alleanza tra tutti i soggetti che hanno responsabilità in questo ambito. Un’alleanza ‘laica’ nel senso positivo del termine, perché al centro c’è il bene dei nostri giovani”.