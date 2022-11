Diocesi: Lamezia Terme, iniziati gli incontri del vescovo nelle Vicarie

(Foto: diocesi di Lamezia Terme)

Con l’incontro nella Vicaria di Nocera Terinese, svoltosi ieri sera nella chiesa dell’Immacolata a Martirano Antico, ha preso il via il ciclo di riunioni, che si concluderà il prossimo 14 dicembre nella Vicaria di San Pancrazio, dopo aver toccato tutto il territorio diocesano, che il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha indetto per conoscere e confrontarsi con i consigli pastorali ed affari economici di tutte le parrocchie della diocesi.

Nel corso dell’incontro, mons. Parisi, nel sollecitare ad avere una “visione unica” all’interno della diocesi anche per quanto concerne, ad esempio, i requisiti e le peculiarità per poter ricevere i Sacramenti, ha anticipato due iniziative che, a breve, saranno avviate: la scuola Biblica diocesana, con appuntamenti quindicinali di due ore che avrà sede a Lamezia, e la scuola per i Ministeri che si terrà inizialmente a Lamezia e in seguito sarà organizzata nelle Vicarie.

Si tratta di due momenti formativi rivolti ai laici “chiamati a dare la propria testimonianza – ha detto il presule – , a svolgere il proprio servizio ed essere, come dice Matteo, luce, sale e lievito”.

Un incontro, quello di ieri, che, quindi, ha dato le prime indicazioni di un percorso di confronto ma anche di progettazione per le attività che, con l’inizio dell’anno pastorale, saranno avviate in diocesi non perdendo di vista nemmeno l’importanza ed il ruolo della famiglia, che il vescovo ha definito “la grande scommessa” e per la quale si potrà pensare anche ad una catechesi che la coinvolga. Ma altri argomenti sono stati affidati alla riflessione e al discernimento comunitario come l’organizzazione delle feste religiose da valorizzare come veri momenti di evangelizzazione e di inculturazione della fede.

Prossima tappa di questo cammino all’interno del territorio diocesano, il 14 novembre, saranno i consigli pastorali ed affari economici della Vicaria di Pianopoli che mons. Parisi incontrerà nell’oratorio “Giovanni XIII” di Pianopoli.