Vescovi di Francia: card. Ricard, “35 anni fa ho commesso abusi su una ragazzina di 14 anni”

“35 anni fa, quando ero parroco, mi sono comportato in modo riprovevole nei confronti di una ragazzina di 14 anni. Il mio comportamento ha necessariamente causato gravi e durevoli conseguenze in questa persona. Ne ho parlato con lei e le ho chiesto perdono, rinnovo qui la mia richiesta di perdono così come a tutta la sua famiglia”. È la confessione choc del card. Jean-Pierre Ricard, arcivescovo emerito di Bordeaux e figura di spicco dell’episcopato cattolico francese. La dichiarazione del cardinale – diffusa tramite un comunicato stampa dalla Conferenza episcopale francese – irrompe mentre i vescovi di Francia sono riuniti a Lourdes per la loro assemblea plenaria. “Oggi – scrive l’ex arcivescovo -, nel momento in cui la Chiesa in Francia ha voluto mettersi in ascolto delle vittime e agire nella verità, ho deciso di non nascondere più la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia, sia di quella della società che di quella della Chiesa. Questo percorso è difficile. Ma la priorità è la sofferenza vissuta dalle persone vittime e il riconoscimento degli atti commessi, senza voler nascondere la mia responsabilità”. “È per questi atti che decido di prendermi un tempo di ritiro e di preghiera. Infine, chiedo perdono a coloro che ho ferito e con i quali vivranno questa notizia una vera prova”, conclude il card. Ricard.