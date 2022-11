Teologia: Fter, domani il dialogo su “La memoria del futuro”

Martedì 8 novembre alle ore 17 nella Biblioteca “Minguzzi-Gentili” di Bologna (via Sant’Isaia, 90) si svolgerà il dialogo su “La memoria del futuro”, con la partecipazione dello storico Adriano Prosperi, del biblista Marco Settembrini e della psicologa Giuseppina Speltini. Modereranno il preside della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna (Fter), Fausto Arici, e Bruna Zani dell’Istituzione “Minguzzi”.

Come sarà la memoria delle generazioni future e con quali forme e significati nonché come influenzerà la costruzione di sé e delle memoria collettiva: saranno le domande al centro del dibattito. Oltre che in presenza sarà possibile collegarsi all’evento cliccando su “partecipa” qui.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca della Fter e da quella per la Salute mentale e le Scienze umane “Minguzzi-Gentili” nell’ambito del VI Festival delle Biblioteche specializzate di Bologna.