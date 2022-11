Emergenza freddo: Roma, la Croce Rossa invita a donare coperte per i senza dimora. Il 12 novembre una giornata straordinaria di raccolta

Sabato 12 novembre le sedi di molti Comitati della Croce Rossa italiana di Roma in vari Municipi della Capitale e quelle di alcuni Comuni della Provincia raccoglieranno dai cittadini che vorranno dare un sostegno, coperte nuove o in buono stato in busta chiusa, da destinare alle persone senza dimora della Capitale. “Questa – spiega Debora Diodati, presidente di Cri Roma – sarà una giornata molto importante perché come ogni anno con l’arrivo del clima più freddo intensifichiamo le uscite delle nostre Unità di strada e abbiamo bisogno di molte coperte per le persone che assistiamo”. “Le nostre Unità di strada – aggiunge Diodati – sono un presidio di aiuto durante tutto l’anno per le persone che vivono in strada. Ma d’inverno questa forma di sostegno si rende ancora più urgente e necessaria. Per questo invitiamo i romani a recarsi nelle sedi Cri e abbiamo lanciato un vero e proprio appello, anche attraverso i nostri social, per aiutarci ad aiutare”.