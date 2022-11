Diocesi: Savona-Noli, al via nei prossimi giorni progetti di alternanza scuola-lavoro per studenti degli Istituti superiori

Nei prossimi giorni inizieranno i progetti di alternanza scuola-lavoro presso la Curia di Savona-Noli riservati agli studenti del triennio degli Istituti superiori. Lo fa sapere una nota della diocesi diffusa oggi. Tra le possibilità offerte in Curia, i ragazzi potranno accedere alla Segreteria del Sinodo, al servizio nell’Archivio storico, alla scuola di alfabetizzazione per cittadini non italiani, alle attività con bambini in affido, doposcuola e corsi di lingue. Ci sono anche il servizio presso l’Emporio solidale della Caritas, la partecipazione allo studio e alle ricerche per la conservazione dei beni artistici e l’affiancamento ai volontari impegnati nell’accompagnamento di turisti e studenti nel Complesso museale della cattedrale. La nota ricorda che i percorsi formativi che la diocesi offre alle scuole per il raggiungimento di competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) fanno riferimento ad un protocollo d’intesa firmato il 17 aprile 2017 tra l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria e la Conferenza episcopale ligure sull’alternanza scuola-lavoro.