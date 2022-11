Italiani nel mondo: Migrantes, domani a Roma la presentazione del Rapporto

Verrà presentata domani, martedì 8 novembre, a Roma, la XVII edizione del “Rapporto Italiani nel mondo” della Fondazione Migrantes. L’incontro, ospitato dalle 10 presso l’Auditorium “V. Bachelet” del The Church Palace (via Aurelia, 481), sarà aperto dall’intervento introduttivo di mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Cei per l’Italia Meridionale. Durante i lavori, moderati dalla giornalista e conduttrice Rai, Monica Marangoni, sarà curatrice Delfina Licata a presentare nel dettaglio il Rapporto. Seguiranno gli interventi di Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie del ministero degli Esteri, Paolo Masini, presidente del Comitato di Indirizzo del Museo dell’Emigrazione italiana, e Claudio Visconti, responsabile del Foyer Catholique Européan di Bruxelles. Le conclusioni saranno affidate al direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo.