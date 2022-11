Diocesi: Rimini, al via stasera tre momenti di “formazione permanente” per i ministri istituiti e per i gruppi liturgici

L’Ufficio liturgico diocesano di Rimini propone tre momenti di “formazione permanente” per i ministri istituiti e per i gruppi liturgici. Il percorso ha come titolo “Leggevano il libro della legge… e spiegavano il senso” (Ne 8,8) e si svolgerà in modo itinerante in diverse parti della diocesi.

Il primo appuntamento questa sera, lunedì 7 novembre, alle 20,45 nella Sala parrocchiale (S. Martino) in via Don Giovanni Verità 3, a Bordonchio-Igea Marina. Don Franco Magnani (già direttore dell’Ufficio liturgico nazionale) parlerà di “Una Parola da celebrare”.

Lunedì 14 novembre, sempre alle 20,45, il secondo incontro sarà nella Sala Sala Manzoni, in via IV novembre 35, a Rimini. Sul tema “La Parola legge la Scrittura” interverrà Goffredo Boselli (monaco e liturgista).

Ultimo appuntamento lunedì 21 novembre, alle 20,45, nella Sala parrocchiale (S. Maria Stella Maris) Via Sicilia 21, a Fontanelle-Riccione

Tema “L’omelia: tra Parola e parole” su cui interverrà Morena Baldacci (teologa e liturgista).

Le tre serate saranno “in presenza” per favorire l’incontro tra le persone, il senso di comunità diocesana. Saranno comunque trasmesse in differita nei giorni successivi su Icarotv e caricate sul canale YouTube Icaroplay in modo da “recuperarle” per occasioni formative all’interno della propria comunità. L’incontro, rivolto in particolare a ministri e gruppi liturgici, è aperto a tutti.