Cinema: Terni Film Festival, domani la presentazione. Il via sabato 12 novembre sul sagrato della cattedrale

Sarà presentata domani, martedì 8 novembre, la XVIII edizione del Terni Film Festival, in programma dal 12 al 20 novembre. Alla conferenza stampa, in programma dalle 11.30 al Cenacolo San Marco di Terni (via del Leone 12), interverranno il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu, il direttore dell’Istituto di Studi teologici e storico-sociali (Istess), Arnaldo Casali, il direttore artistico Moni Ovadia, la direttrice organizzativa Lucrezia Proietti, il vicepresidente della Fondazione Carit, Massimo Valigi, l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli, il presidente dell’associazione San Martino, Francesco Venturini, e il direttore della Commissione diocesana Lavoro, giustizia e pace, Ermanno Ventura.

Il festival si aprirà sabato 12 novembre sul sagrato della cattedrale di Terni con l’inaugurazione della panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza.