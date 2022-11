Sanità: Idi, arriva SteriPro, nuovo sistema di sanificazione ambientale in grado di prevenire le infezioni ospedaliere

All’Idi di Roma entra oggi in funzione SteriPro, uno strumento all’avanguardia per garantire una perfetta sanificazione degli ambienti ospedalieri. Nell’Unione europea 110mila persone muoiono ogni anno a causa di infezioni, una cifra 4 volte superiore al numero di decessi per incidenti stradali e oltre 4 milioni di pazienti contraggono un’infezione associata all’assistenza sanitaria.

Grazie alla donazione di questo strumento, lo SteriPro, da parte della Fondazione Terzo pilastro internazionale, di cui è presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele, l’Idi compie oggi un ulteriore passo in avanti nel garantire ogni giorno ai suoi pazienti la migliore cura erogata nella massima sicurezza. Si tratta di un apparecchio mobile che verrà utilizzato nei reparti di degenza, negli ambulatori e, naturalmente, nelle sale chirurgiche dell’Ospedale di via dei Monti di Creta a Roma.

Virus e batteri sono invisibili all’occhio umano, per questo possono rimanere sulle superfici anche dopo la pulizia manuale, anche la più accurata. SteriPro, importato e distribuito dalla Geniusmed di Aprilia, secondo studi effettuati da enti certificatori, è eccezionalmente efficiente grazie alla sua luce ultravioletta di tipo C ed ha un’elevata efficacia germicida contro i microbi, rendendo gli organismi sterili in pochissimo tempo. Rappresenta un valido alleato contro le infezioni che possono presentarsi all’interno delle strutture ospedaliere. Può funzionare ininterrottamente e impiega solo dai 5 ai 15 minuti per disinfettare un’intera sala operatoria, senza utilizzo di prodotti chimici e annullando inutili tempi d’attesa dopo il trattamento. Da oggi è possibile standardizzare i trattamenti di sanificazione e avere una traccia digitale del lavoro effettuato.