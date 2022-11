Austria: Salisburgo, al via l’assemblea plenaria dei vescovi. Tra i temi visita ad limina, cammino sinodale e consigli parrocchiali

Da oggi sino a giovedì 10 novembre, l’arcivescovo Franz Lackner presiederà l’assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale austriaca (Öbk), nell’abbazia di Michaelbeuern a Salisburgo. I vescovi discuteranno il documento di lavoro recentemente pubblicato dal Vaticano per la seconda fase del processo sinodale globale, che ora prosegue a livello continentale. All’ordine del giorno dell’episcopato anche la visita ad limina dei vescovi a Roma a metà dicembre. Un punto fermo delle consultazioni di quattro giorni nell’abbazia di Michaelbeuern è lo “scambio sull’attuale situazione sociale e ecclesiale”, come ha dichiarato, in un comunicato stampa, il segretario generale della Conferenza episcopale, Peter Schipka. L’assemblea inizierà con una preghiera comune. Seguirà un pomeriggio di studio sul “contributo dei consigli parrocchiali allo sviluppo delle parrocchie”. Il nunzio apostolico, mons. Pedro Lopez Quintana, parteciperà alle deliberazioni della Conferenza episcopale di mercoledì 9 novembre. Sempre il mercoledì verrà celebrata la tradizionale messa vespertina conclusiva delle assemblee plenarie della Öbk, alla quale sono invitati tutti i fedeli, alle 19, nella Collegiata di Michaelbeuern.