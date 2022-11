Diocesi: Pozzuoli, al via stasera le celebrazioni in preparazione alla solennità di San Procolo

Nella basilica cattedrale San Procolo martire al Rione Terra di Pozzuoli, in preparazione alla solennità del santo martire Procolo, diacono, patrono della comunità diocesana e della città di Pozzuoli, dopo l’esposizione del simulacro e delle reliquie avvenuta sabato 5 novembre, si terranno una serie di celebrazioni. La prima stasera, alle 18.30: santa messa animata dalla parrocchia San Michele Arcangelo in Pozzuoli. Domani, martedì 8 novembre, alle 18.30, santa messa animata dalla parrocchia San Martino in Pozzuoli; mercoledì 9 novembre, alle 18.30, santa messa animata dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli; venerdì 11 novembre, alle 18.30, santa messa animata dalla parrocchia Gesù Divino Maestro in Quarto; sabato 12 novembre, alle 18.30, celebrazione della santa messa; domenica 13 novembre, alle 11.30, celebrazione della santa messa; lunedì 14 novembre, alle 18.30, santa messa animata dalla parrocchia Sacro Cuore in Pozzuoli. Martedì 15 novembre, alle 18.30, il vescovo, mons. Gennaro Pascarella, presiederà la liturgia dei primi vespri della solennità di San Procolo. Mercoledì 16 novembre, alle 10.30, mons. Pascarella, presiederà la santa messa pontificale.

Nel pomeriggio di mercoledì 16 novembre, alle 17, si terrà il primo appuntamento dei “Colloqui su San Gennaro”, organizzato dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sezione San Tommaso d’Aquino di Napoli.