Diocesi: Vicenza, l‘11 novembre convegno “Fine vita, oltre la solitudine”

“Fine vita, oltre la solitudine”. Sarà questo il tema al centro del convegno proposto per la serata di venerdì 11 novembre, a Vicenza, dal Servizio diocesano per la Pastorale della salute e dall’Istituto superiore di Scienze religiose “Armoldo Onisto”. “L’attuale dibattito etico giuridico sul fine vita – si legge in una nota di presentazione – interpella la società e la comunità ecclesiale nel saper dare risposte credibili su cosa significhi rispettare la dignità della vita anche nelle situazioni di estrema fragilità. La crescente presenza di lungodegenti e malati cronici nelle famiglie interroga le comunità cristiane sulla capacità di saper attivare iniziative pastorali che sappiano aiutare famiglie e malati a non sentirsi soli e abbandonati quando le prove che devono affrontare sembrano superiori alle loro forze”.

L’iniziativa dell’11 novembre sarà ospitata dalle 20.30 nella Sala Teatro del centro Onisto. Dopo i saluti e l’introduzione di don Giuseppe Pellizzaro (docente di Bioetica e direttore del Servizio diocesano per la Pastorale della salute), interverrà portando la propria testimonianza Davide Lago, caregiver che ha assistito il padre con le cure palliative a casa durante il lockdown. Spazio poi alla relazione di Pietro Manno, direttore del centro Cure palliative dell’Ospedale di Vicenza Ulss 8 Berica e presidente del Comitato di Etica per la pratica clinica.

L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della diocesi di Vicenza e in differita su Radio Oreb (fm 90.30; radioreb.org) lunedì 14 novembre nella rubrica Spazio diocesi (alle 10, 19 e 22).