Commissione Ue: caro bollette, a Bruxelles tavola rotonda per discutere le misure di protezione dei consumatori

La Commissione Ue organizza una tavola rotonda per discutere le misure di protezione dei consumatori per la crisi energetica. L’incontro si svolge oggi a Bruxelles e riunisce autorità energetiche, fornitori di energia, associazioni di consumatori e rappresentanti Ue e degli Stati membri. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre, l’incontro intende promuovere un dibattito su “ulteriori potenziali misure per mitigare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia sulle famiglie”. “La maggior parte dei consumatori europei ha adattato i propri modelli di consumo per risparmiare energia. Tuttavia, molti di loro sono preoccupati per il pagamento delle bollette. Alla luce di questi tempi difficili, la Commissione rimane determinata a trovare opzioni alternative per aiutare i consumatori ad alleviare la situazione”, ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders. I risultati di un sondaggio, pubblicato oggi dalla Commissione, confermano che “quasi la metà dei consumatori europei (48%) è preoccupata per il pagamento delle bollette dei prossimi sei mesi”. Inoltre, i dati dimostrano che la maggior parte dei consumatori ha cambiato abitudini per risparmiare energia a casa (71%). “I consumatori dell’Ue sono stati al centro delle nostre azioni per affrontare i prezzi elevati dell’energia nell’ultimo anno. È una priorità assoluta proteggerli dall’impatto di questa crisi energetica, assicurandoci che tutti ricevano il sostegno necessario e che nessuno sia tagliato fuori dalla fornitura di energia. La Commissione ha messo a disposizione dei Paesi Ue ulteriori fondi per aiutare i consumatori vulnerabili, le famiglie e le imprese”, ha detto la commissaria per l’Energia, Kadri Simson.