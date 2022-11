Ucraina: Unicef, consegnati 29 generatori di corrente nella regione di Kherson per “garantire a 12.000 persone l’accesso ai servizi di base”

29 generatori di energia elettrica sono stati consegnati dall’Unicef nell’oblast’ di Kherson grazie alla collaborazione con le autorità locali. In questo modo – fa sapere l’organizzazione in una nota diffusa oggi – saranno ripristinate forniture elettriche stabili per le strutture mediche e per l’acqua e di riscaldamento nelle aree recentemente accessibili della regione di Kherson, a beneficio di circa 12.000 persone. “Stiamo lavorando per risanare i territori occupati e non è possibile riparare tutte le condutture idriche e le linee di trasmissione dell’energia elettrica prima dell’inizio della stagione invernale”, ha detto il capo dell’Amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevych. “I generatori di energia elettrica aiuteranno a soddisfare i bisogni acuti prima dell’inverno e questo è un aiuto sostanziale per la popolazione locale”. L’Unicef ha consegnato 15 generatori per garantire il funzionamento ininterrotto dell’assistenza sanitaria di base e di altre strutture mediche, coprendo le esigenze delle aree recentemente accessibili delle comunità di Novovorontsovska, Velykooleksandrivska e Vysokopilska. Ulteriori 14 generatori sono stati consegnati alle autorità locali per supportare i servizi idrici in queste aree, per garantire l’accesso all’acqua a circa 12.000 persone e per sostenere il funzionamento del servizio di emergenza della regione di Kherson. “L’accesso all’assistenza sanitaria e all’acqua è un diritto fondamentale, quindi l’accesso dei bambini ai servizi fondamentali deve essere ripristinato al più presto possibile”, sottolinea il rappresentante Unicef in Ucraina, Murat Sahin. “Siamo impegnati a procurare le forniture e i servizi necessari perché ciò avvenga”. L’Unicef desidera ringraziare l’Ufficio per l’assistenza umanitaria dell’Usaid per il generoso contributo e il continuo sostegno alla popolazione ucraina.