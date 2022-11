Politica e società: Roma, venerdì 11 novembre un incontro del network “Ditelo sui tetti”

Venerdì 11 novembre, alle ore 15, a Roma, presso la sede del Movimento per la vita, in Lungotevere dei Vallati 2, in presenza o su Zoom, si terrà un incontro promosso dal network “Ditelo sui tetti (Mt 10,27)”, cui aderiscono circa novanta associazioni. Sarà l’occasione per valutare nel nuovo scenario italiano, dopo le elezioni di settembre, quale sia il compito pubblico “aggiornato” (per gridarlo “sui tetti”) per quei corpi intermedi che credono che “in definitiva – per usare le sempre più attuali parole di Carlo Casini già nel 2007 – la ‘questione antropologica’ si riduce a un solo punto: stabilire se l’uomo sia sempre uomo a pieno titolo”. “Nel ‘cambio d’epoca’ ci è sempre chiesto di capire e di scegliere, circostanza per circostanza, quale idea di uomo stiamo scegliendo e seguendo: un uomo che ha sempre le stimmate di un brillio di speranza in qualsiasi circostanza (anche di fragilità) o un uomo che vale solo quando sa ‘autodeterminarsi’ e imporsi? Per non farsi trascinare dalla dominante corrente culturale che ci impone un iper-individualismo che scarta i più deboli e sottopone la nostra vita ai banali canoni di una mera ricerca di successi esteriori, serve ancor di più aiutarsi in un lavoro sulle ragioni da preferire scelta per scelta, circostanza per circostanza, questione per questione”, scrive in una nota il network, che aggiunge: “Crediamo che una operosità condivisa nel tessuto sociale per riaccendere e ri-costruire nel concreto una passione per l’uomo sia la chiamata stessa che le nuove circostanze propongono a ognuno di noi, per prendere sul serio il nuovo contesto italiano”.