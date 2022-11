No alla guerra

Libera con il suo presidente Luigi Ciotti e i presidi provenienti da tutt’ Italia parteciperà domani sabato 5 novembre a Roma alla manifestazione nazionale “Europe for peace” che avrà come parole d’ordine il ripudio a ogni forma di guerra per chiedere il cessate il fuoco immediato affinché si giunga ad una Conferenza internazionale di pace.