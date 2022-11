Diocesi: Urbino, ripartito il ciclo “Binomio possibile: fede e professionalità” per docenti universitari

“Binomio possibile: fede e professionalità. La fede nella formazione personale e professionale”. Questo il titolo dell’iniziativa che, come avviene da anni, la Pastorale universitaria per l’Università di Urbino promuove per i docenti universitari. “Sorta come un club culturale”, viene spiegato in una nota dell’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, la proposta “si è mostrata un’ottima opportunità” che “ha offerto ai presenti la possibilità di riflessioni personali e di condivisione in gruppo, ha creato un terreno fertile, in cui ciascuno ha potuto contribuire per una realizzazione sempre più compiuta del proprio itinerario formativo”.

Dopo quello tenutosi mercoledì 26 ottobre, i successivi incontri si svolgeranno in presenza presso il circolo Acli (Centro di Pastorale universitaria, in via Santa Chiara 19) con il seguente calendario: il 23 novembre “Il monachesimo femminile: il convento come comunità religiosa e come azienda tra storia e attualità” con Massimo Ciambotti; il 14 dicembre “Il profilo del docente universitario: la maturità educativa e la sua applicazione relazionale” con Zbignew Formella; il 23 febbraio 2023 “L’infanzia al tempo di Gesù e l’infanzia in Sant’Agostino” con Andrea Lupi; il 16 marzo “La contessa Battista Sforza in Montefeltro: La sua vita di fede e quella mondana” con Cathrine Farwell; il 20 aprile “Spiritualità in azienda. Esperienze e prospettive” con Mara del Baldo; il 19 maggio “La fede religiosa e la spiritualità nel benessere psicologico” con Sofia Tavella. Tutti gli incontri avranno inizio alle 18.