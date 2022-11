Commissione Ue: approvato il programma italiano del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. 518,2 milioni in arrivo nei prossimi 6 anni

Semaforo verde dalla Commissione europea per il programma italiano di implementazione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Emfaf): un programma che per l’Italia nei prossimi 6 anni ha un valore di 987,2 milioni di euro, oltre la metà dei quali, cioè 518,2 milioni, provenienti dall’Ue. Tre i macro-obiettivi del programma, spiega oggi una nota da Bruxelles: sostenere la resilienza dei settori della pesca e dell’acquacoltura, diversificando la produzione o utilizzando regimi di compensazione per sostenere i pertinenti settori dell’economia blu dalla futura crisi; sostenere la transizione verde del settore (nel senso, ad esempio della della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica), ma anche quella digitale con soluzioni innovative dai mezzi di controllo e raccolta dei dati, ma anche nuove tecnologie informatiche applicate alla produzione dell’acquacoltura; e infine sviluppare e creare aree marine protette e combattere i rifiuti marini. Su questa base, i fondi del programma saranno così ripartiti: il 49,8% sarà dedicato alla pesca sostenibile, il 32,8% sarà investito nell’acquacoltura sostenibile e nella trasformazione e commercializzazione, il 10% sarà dedicato all’economia blu sostenibile, il 4% sarà investito nel rafforzamento della governance internazionale degli oceani.