Ucraina: domani a Roma decine di migliaia di persone alla manifestazione per la pace. Immediato cessate il fuoco, negoziato multilaterale e disarmo nucleare le richieste

Sono decine di migliaia le persone attese alla grande manifestazione per la pace convocata dalla Coalizione “Europe for Peace” per domani a Roma, con l’arrivo già confermato di decine tra treni speciali e autobus. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 12 in Piazza della Repubblica, con successiva partenza del corteo alla volta di piazza San Giovanni in Laterano dove dalle 14.30 inizierà la diffusione dal palco dei contenuti e delle richieste esplicitate nella Piattaforma di convocazione. “L’Italia, l’Unione europea, le Nazioni unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco” perché serve “convocare urgentemente una Conferenza internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire la sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere le povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro dignitoso”. Concetti ripresi anche dalla lettera a “chi si mette in marcia per la pace”, indirizzata dal cardinale presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, ai promotori dell’iniziativa e che verrà letta dal palco subito dopo la Piattaforma di convocazione.

Attorno alle 15 gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni promotrici, che si intervalleranno a testimonianze tematiche. Tra questi i video messaggi di Katrin (Katya) Cheshire (attivista del Movimento pacifista ucraino) e Alexander Belik (coordinatore del Movimento degli obiettori di coscienza russi). Lisa Clark della Rete Pace Disarmo leggerà un messaggio della hibakusha (sopravvissuta) di Hiroshima, Setsuko Thurlow. Previsti interventi anche a nome delle organizzazioni promotrici della manifestazione e presidi e mobilitazioni in molte altre città italiane.