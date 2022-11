Cop27: Save the Children, “leader mondiali tengano a mente speranze di 2,4 miliardi di bambini mentre prendono decisioni per loro”

“I leader mondiali riuniti in Egitto per la Cop27, portano con sé le speranze di2,4 miliardi di bambine e bambini e devono tenerle bene a mente quando prenderanno decisioni critiche che andranno ad influenzare il futuro di questi minori”. È quanto afferma oggi Save the Children, chiedendo ai leader della Cop27 di “garantire attenzione ai diritti dei bambini e all’equità, in particolare di quelli colpiti da disuguaglianze e discriminazioni; aumentare gli impegni finanziari per aiutare le comunità e questi bambini ad affrontare e riprendersi dagli impatti e dagli shock climatici. Ciò include – spiega l’organizzazione – il superamento dell’impegno non mantenuto di fornire almeno 100 miliardi di dollari l’anno di finanziamenti per il clima e di ripartirli al 50% tra adattamento e mitigazione”. Fornire nuovi, ulteriori e ambiziosi finanziamenti per affrontare la rapida escalation delle perdite e dei danni a causa della crisi climatica e sostenere la creazione di un nuovo meccanismo di finanziamento che aiuti ad affrontare il costo degli impatti irreversibili della crisi climatica sui diritti dei bambini l’ulteriore richiesta, insieme a quella di “agire con urgenza per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, nell’interesse dei bambini, ed eliminare rapidamente l’uso e i sussidi ai combustibili fossili”. Infine Save the Children chiede di riconoscere l’importanza cruciale che i bambini hanno nell’affrontare la crisi climatica e ambientale, di prendere provvedimenti per una loro partecipazione significativa alla Cop27 e di “agire in base alle loro raccomandazioni”.