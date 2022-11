Libri: il Meeting di Rimini alla Fiera internazionale di Sharjah

(Foto: Fondazione Meeting)

Più di 1.600 espositori, mille attività, un milione 300mila titoli, un milione 700mila visitatori, 83 Paesi presenti. Sono i numeri della International Book Fair di Sharjah (Sibf), negli Emirati Arabi Uniti, che si è aperta il 2 novembre scorso (fino al 13). Ospite di onore di questa 41ª edizione è l’Italia. Ad avere un ruolo di rilievo sarà il Meeting di Rimini, accanto ad altre organizzazioni, tra le quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Biblioteca Ambrosiana. Alla fine del 2021 il Meeting ha stilato un protocollo d’intesa con gli organizzatori della Sibf, che poi hanno visitato il Meeting 2022, e ora una delegazione riminese dal 4 al 7 novembre sarà presente a Sharjah. La delegazione, fanno sapere dalla Fondazione Meeting, è guidata dal presidente Bernhard Scholz e ne fanno parte il direttore Emmanuele Forlani, Wael Farouq come componente della redazione culturale del Meeting oltre che “ponte” del Meeting verso il mondo arabo, il congress manager Marco Aluigi e gli scienziati Marco Bersanelli, astrofisico, e Giorgio Dieci, biologo molecolare. Il clou si avrà sabato 5 novembre, con due convegni. Alle 19.15 ora locale (le 16.15 italiane) quello intitolato “Meeting Rimini and its history” con Scholz e Forlani, e alle 20.30 (le 17.30 italiane) “Faith and science” con Bersanelli e Dieci. Entrambi i convegni saranno introdotti da Wael Farouq. Il Meeting racconterà giorno dopo giorno la missione a Sharjah sul sito www.meetingrimini.org e sui social.

La Fiera internazionale del Libro di Sharjah è una delle maggiori fiere del libro al mondo e si tiene ogni anno presso l’Expo Center della città. Dura undici giorni durante i quali si svolgono centinaia di eventi letterari, tra cui seminari quotidiani di scrittura, letture di poesie e incontri con l’autore con relativa firma delle copie. Gli stand presentano in primo piano i bestseller dell’area, tra cui diversi libri arabi su Sharjah, cultura araba e arte araba.