Noticum: sulla rivista digitale la vittoria di Lula raccontata dai missionari che lavorano in Brasile

È online il numero di novembre di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, le elezioni in Brasile che hanno visto la vittoria di misura di Lula sullo sfidante ed ex presidente Bolsonaro. Lula per la terza volta ricopre la carica di presidente di un Paese oggi profondamente diviso: ne parlano missionari che lavorano in Brasile e analisti di geopolitica latinoamericana. Nelle pagine che seguono la riflessione biblica di Sandro Gallazzi, missionario in Brasile, sulle lettere paoline dal carcere, la lettera che i preti stranieri in Italia, a conclusione di un corso tenuto al Cum, inviano alla Chiesa italiana, la testimonianza di Aurora Balducci, giovane laica di Bergamo che ha vissuto un anno in Bolivia e quella di Maurizio Fanton e Novella Sacchetto che vivono oggi la loro missione a km zero a Vicenza, dopo averla vissuta per anni in Ecuador. Seguono le pagine continentali con notizie che arrivano dai missionari, la presentazione del Dossier statistico immigrazione di Idos. Qui per sfogliare e scaricare la rivista.