Giorgio La Pira: vita e impegno per la pace del “sindaco santo” sbarcano negli Stati Uniti con il libro fotografico “Power of Hope – La forza della speranza”

(da New York) La vita e l’impegno per la pace di Giorgio La Pira, indimenticabile sindaco di Firenze e figura chiave del cattolicesimo del XX secolo, saranno raccontate al pubblico statunitense attraverso un libro fotografico, curato da Riccardo Clementi e tradotto negli Usa dalla casa editrice Solidarity Hall di Boston. “Power of Hope – La forza della speranza” sarà presentato online, venerdì 4 novembre, alle 12, ora locale di Washington, le 17 italiane, da Matthew Shadle, professore di Teologia della Marymount University in Virginia.

“Papa Francesco ci ha chiesto di far riscoprire La Pira. La nostra speranza è che questo libro consenta a molti di farlo o di scoprire per la prima volta questa figura unica della resistenza al Fascismo, della politica italiana del XXI secolo, del movimento pacifista e della Chiesa del Concilio Vaticano II”, ha dichiarato Mario Primicerio, presidente della Fondazione La Pira.

“In questo tempo di crisi politica e corruzione, l’idea di un politico santo — tanto meno nella persona di un sindaco di una città — può suscitare risate sprezzanti. Ma la storia di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze dal 1951 al 1957 e ancora dal 1961 al 1965, merita di essere più conosciuta. Architetto dell’Italia del dopoguerra, la sua esuberanza, il suo fascino personale e la sua innegabile santità lo rendono una figura straordinaria della storia europea”, ha commentato Elias Crim, direttore esecutivo di Solidarity Hall.

Assieme a La Pira saranno presentate altre due figure del cattolicesimo sociale in prima linea nella lotta per i diritti civili: lo spagnolo Josemaria Arizmendi, fondatore delle cooperative Mondragon e lo statunitense Albert McKnight, fondatore della Southern Cooperative Federation a garanzia dei contadini afroamericani. L’appuntamento è stato curato dalla Fondazione Giorgio La Pira, assieme a Solidarity Hall.