Diocesi: Pesaro, Fano e Urbino, dal 10 al 17 agosto 2023 il primo pellegrinaggio della metropolia in Terra Santa

(foto diocesi Pesaro-Fano-Urbino)

Presentato ieri nell’episcopio di Pesaro il primo pellegrinaggio della metropolia in Terra Santa, che si terrà dal 10 al 17 agosto 2023 visitando Nazareth, Cafarnao, Cana, Betlemme, Gerusalemme, Betania, Gerico, accompagnati da mons. Sandro Salvucci, arcivescovo di Pesaro, mons. Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, e mons. Armando Trasarti, vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. “La Chiesa ha un movimento vitale proprio come quello del cuore con il ciclo della sistole e della diastole. Per le nostre tre diocesi andare a Gerusalemme significa muoversi come il cuore, ovvero andare al centro, in Terra Santa là dove tutto è nato (sistole) per poi tornare (diastole) come testimoni efficaci nel nostro contesto ecclesiale e sociale”. Sono state queste le parole di mons. Salvucci, intervenuto alla presentazione alla quale ha preso parte attraverso un messaggio video il Custode di Terra Santa, p. Francesco Patton, oltre che il referente generale del progetto don Marco Di Giorgio, la responsabile dell’organizzazione e del coordinamento del progetto Marina Venturini; Alberto Tosi dell’agenzia L.P. Pilgrimages di Nazareth e Maria Grazia Falcone dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo. “Non andremo a incontrare solo le pietre di quei luoghi santi ma anche le pietre vive ovvero i volti delle comunità cristiane che sono appena l’1,5% dell’intera popolazione”, ha dichiarato don Di Giorgio, aggiungendo: “Questo pellegrinaggio inoltre si inserisce nel cammino sinodale della Chiesa ed è aperto anche ai non credenti perché tutti i pellegrini sono anzitutto un segno di pace per tutte le religioni”. Il programma completo e le iscrizioni sui siti ufficiali delle diocesi di Pesaro, diocesi di Fano e diocesi di Urbino.