Germania: le diocesi tedesche danno l’esempio virtuoso per il risparmio energetico, 4 cattedrali non vengono più illuminate la notte

Per dare l’esempio per il risparmio energetico, quattro cattedrali in Germania hanno spento l’illuminazione notturna. Questo fatto non ha, peraltro, causato un aumento dei rischi per la sicurezza: le cattedrali di Bamberga, Colonia, Münster e Speyer non presentano maggiori problemi di vandalismo anche dopo lo spegnimento delle luci notturne. A metà luglio il capitolo della cattedrale di Bamberga, in accordo con la municipalità, ha deciso di non illuminare più la cattedrale per “inviare un chiaro segnale” che “si deve risparmiare energia in tutti i settori”. All’inizio di agosto, anche la diocesi e la città di Spira hanno annunciato che non avrebbero più illuminato la cattedrale imperiale di Spira per mostrare solidarietà in tempi di crisi energetica. Sempre ad agosto anche capitolo e municipalità di Colonia hanno annunciato che la cattedrale di notte non sarebbe stata più illuminata a causa di misure di risparmio energetico. Dalla fine di ottobre sono parzialmente illuminate le due guglie della cattedrale L’obiettivo è “assicurare che le guglie della cattedrale rimangano riconoscibili nel paesaggio urbano per tutta la notte, anche in tempi di crisi, come un sottile segno di speranza e fiducia”, è stato dichiarato dai media municipali. “Sin dall’inizio, la polizia ha pianificato una maggiore presenza intorno alla cattedrale”, ha spiegato il capo della gestione culturale della cattedrale di Spira, Friederike Walter, in una intervista per il portale della Chiesa cattolica tedesca, katholisch.de. La cattedrale di Spira è un esempio di questa scelta compiuta delle diocesi tedesche: infatti lo SpeyerDom non è nel centro della città e su nessun percorso pedonale centrale, quindi “nessuno deve camminare lì al buio”.